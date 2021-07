Surveillance numérique : Les «cinq gus dans un garage» qui réussissent à faire payer Amazon

La Quadrature du Net, dont la plainte est à l’origine d’une condamnation record d’Amazon, est une association française à la pointe des combats juridiques sur le Web.

Le débat sur la loi «renseignement» après les attentats de 2015 lance l’association sur la défense des libertés publiques face aux outils de surveillance dont se dote l’État pour faire face à la menace terroriste. Elle est aussi à l’origine d’un recours au Conseil d’État contre le passe sanitaire, rejeté début juillet par la haute juridiction administrative française. «On a eu deux ans d’état d’urgence (sécuritaire), plus d’un an d’état d’urgence sanitaire… J’ai l’impression qu’il n’y a pas une semaine sans un nouveau fichier de police, de nouvelles atteintes aux libertés. On est dans un monde de fichage et de surveillance généralisée. Il y a dix fois plus de choses à attaquer» que ce qui fait l’objet de recours, estimait récemment l’avocat et membre de l’association Alexis Fitzjean Ó Cobhthaigh.