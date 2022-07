Football: Les cinq minutes de retard du FC Sion

YB et Fabian Rieder ont pris le dessus sur le FC Sion de Denis Will Poha.

Choisissez votre école. Le FC Sion a-t-il regardé Young Boys dans les yeux durant 80 minutes par la force de ses qualités ou parce que les Bernois menaient 2-0 après cinq minutes et n’avaient plus qu’à traverser le match en mode gestion? C’est la question de l’après-midi à Tourbillon. Elle a un mérite énorme: permettre aux Valaisans de continuer de surfer sur une bribe de vague positive, si fragile soit-elle, malgré une défaite 3-0… D’autres risquent d’en prendre plus que trois face au club de la capitale cette saison. La ligne défensive d’YB n’est pas toujours irréprochable, pour le reste le champion déchu s’appuie sur un effectif impressionnant. Le changement de la 56e entre Cédric Itten et Jean-Pierre Nsamé ne dit pas autre chose.