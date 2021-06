Euro : Les cinq stars à suivre lors de cet Euro

Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Thomas Müller et Harry Kane seront

Cristiano Ronaldo, l’inévitable

Cristiano Ronaldo, 9 réussites, n’aura besoin que d’un but pour dépasser Michell Platini et devenir le meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

C’est peu dire que Cristiano Ronaldo (174 sélections, 103 buts) attend avec impatience le premier match du Portugal, contre la Hongrie le 15 juin à Budapest. A l’issue d’une saison 2020-2021 largement décevante avec la Juventus, «CR7» veut remettre les pendules à l’heure et faire taire ceux qui le disent en déclin.

A 36 ans, il a certes terminé meilleur buteur de Serie A avec 29 réalisations, mais la Juve a terminé à une décevante 4e place en championnat après un échec cuisant dès les 8e de finale de la Ligue des champions. Et sa qualification pour la C1 arrachée lors de l’ultime match de championnat, la «Vieille Dame» l’a décrochée sans... Ronaldo, cantonné sur le banc des remplaçants.

Kylian Mbappé, l’insatiable

Tous les signaux sont au vert pour la superstar du Paris SG (43 sélections, 17 buts). A 22 ans, Mbappé a livré l’exercice le plus prolifique de sa jeune et prodigieuse carrière avec 41 buts toutes compétitions confondues, dont 27 en L1, raflant les titres de meilleur buteur et meilleur joueur du championnat.