Football : Les stars offensives à suivre lors de l’Euro féminin

Le championnat d’Europe débute ce mercredi en Angleterre. Hegerberg (Norvège), Katoto (France), Harder (Danemark) et Miedema (Pays-Bas) sont les buteuses les plus attendues.

Le come-back d’Ada Hegerberg, la jeunesse de Marie-Antoinette Katoto, l’expérience de Pernille Harder et les buts de Vivianne Miedema... Les stars attendues de l’Euro féminin (6-31 juillet) ont toutes des arguments à faire valoir. L’Espagnole Alexia Putellas aurait pu – et dû – s’illustrer aussi. Mais elle a été victime d’une rupture des ligaments du genou gauche lors d’une séance d’entraînement, mardi.

Ada Hegerberg, Norvège, 26 ans

À quelques jours de fêter ses 27 ans, le 10 juillet, Ada Hegerberg bascule déjà dans une nouvelle carrière. Deux graves blessures (rupture du ligament croisé antérieur du genou droit puis fracture de fatigue au tibia gauche) l’ont privée de compétition pendant 20 mois en 2020 et 2021. Mais la Norvégienne a cravaché pour revenir au sommet cette saison, avec un titre en Ligue des championnes avec Lyon dans sa compétition favorite, dont elle est la meilleure buteuse (59 buts).

Premier Ballon d’or féminin de l’histoire en 2018, Hegerberg est d’autant plus attendue qu’elle revient en sélection après cinq ans de mise en retrait à l’issue d’un Euro 2017 décevant, quand elle avait aussi évoqué notamment une inégalité femmes/hommes dans les primes versées par la fédération.

Marie-Antoinette Katoto, France, 23 ans

Tout juste prolongée par le Paris SG jusqu’en 2025, la meilleure buteuse (18 buts) et meilleure joueuse du championnat de France cette saison a l’esprit libéré avant de disputer sa première compétition internationale.

«Les anciennes compétitions se sont mal passées pour l’équipe de France donc on ne peut faire que mieux», a-t-elle promis lors d’un entretien à l’AFP en avril, consciente d’avoir l’occasion d’offrir un premier titre international à la France, qui dispose d’une impressionnante armada offensive aux côtés de la buteuse de 23 ans (Malard, Diani, Cascarino, Baltimore).

Pernille Harder, Danemark, 29 ans

À 29 ans, Pernille Harder est sans doute la plus expérimentée de ce quartet de stars offensives. La joueuse de Chelsea, connue pour être devenue en 2020 la joueuse la plus chère du monde lors de son arrivée à Londres contre 270’000 euros selon la presse anglaise, est aussi la seule à avoir remporté deux fois le titre de joueuse UEFA de l’année, en 2018 et 2020.