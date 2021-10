VITESSE – Les cinq voitures les plus rapides au monde sont…

Ces dernières années, on a vu apparaître toute une série de nouvelles hypercars, mais quelles sont les plus rapides? Voici le Top 5 actuel.

Pas facile d’établir une liste de classement. Il existe des valeurs officielles, quelques records semi-officiels, ainsi que des records de vitesse qui sont encore théoriques pour le moment et dont la véracité pourrait bientôt être prouvée dans la pratique. À l’heure actuelle, le Top 5 est le suivant:

5. Bugatti Chiron – 420 km/h

Quand on pose la question de savoir quelle est la voiture la plus rapide au monde, la réponse que l’on obtient est souvent la Bugatti. Or, depuis quelques années, la voiture de tous les superlatifs ne peut plus se targuer de ce titre. La vitesse officielle de 420 km/h de la version standard constitue néanmoins une valeur impressionnante, que la voiture de luxe doit à un moteur 16 cylindres de 1103 kW/1500 ch avec quatre turbocompresseurs. La supercar de deux tonnes est ainsi capable de franchir la barre des 100 km/h en 2,4 secondes et celle des 300 km/h au bout de 13,1 secondes. 32,6 secondes sont nécessaires pour atteindre les 400 km/h. Pour être aussi rapide, il faut mettre le paquet. Car le prix de base de la Chiron, construite depuis 2016, dépasse les trois millions de francs.

4. Koenigsegg Jesko – 480 km/h

Dans le même ordre de prix, on retrouve la Koenigsegg Jesko, dont les ventes sont toutefois déjà épuisées. Limitée à 125 exemplaires, l’hypercar est produite en Suède depuis l’été 2021. Comme il est de coutume chez Koenigsegg, le coupé d’1,4 tonne est propulsé par un V8 de 5 litres qui, lorsqu’il est alimenté en carburant E85, génère une puissance de 1176 kW/1599 ch. De quoi atteindre une vitesse de 480 km/h. En théorie, la Jesko pourrait être encore plus rapide dans sa version Absolut. Optimisée sur le plan aérodynamique, elle atteindrait même 531 km/h, d’après les simulations sur ordinateur, si tant est qu’il existe une piste permettant de rouler à de telles vitesses.

3. Bugatti Chiron Super Sport 300+ – 490 km/h

Bugatti prévoit de démarrer la production de la Chiron Super Sport 300+ au début de l’année 2022. Le modèle longtail, limité à 30 exemplaires, est entraîné par le fameux W16 de 8 litres qui, grâce à son plus grand turbo, développe 1176 kW/1600 ch, soit 100 ch de plus qu’auparavant. Le sprint de 0 à 200 km/h devrait ainsi se faire en 5,8 secondes. Selon Bugatti, le passage de 0 à 400 km/h est réduit de 7% par rapport à la Chiron classique. Même à 440 km/h, qui est la vitesse de pointe officielle de la version de série, la voiture serait encore facile à contrôler. La Chiron Super Sport a même atteint 490 km/h en 2019, mais il ne s’agit pas d’une vitesse officiellement reconnue.

La Bugatti Chiron apparaît deux fois dans le Top 5: une première fois avec la version de base, capable d’atteindre officiellement 420 km/h et une seconde fois avec la Supersport 300+, qui affiche une vitesse de pointe de 490 km/h. Bugatti La Koenigsegg Jesko affiche une vitesse maximale de 480 km/h. La version optimisée, la Jesko Absolut (à gauche) atteindrait même les 531 km/h, d’après les simulations faites sur ordinateur. Koenigsegg À en croire le constructeur, la Hennessey Venom F5 est capable de dépasser les 500 km/h. Une vitesse qui demande néanmoins à être confirmée dans la pratique. Hennessey

2. Hennessey Venom F5 – 500+ km/h

La vitesse de pointe de plus de 500 km/h de la Venom F5, qui sera présentée fin 2020 par le constructeur américain Hennessey, reste également, pour l’heure, du domaine de la théorie. Le bolide de plus de deux millions de francs, limité à 24 exemplaires, est entraîné par un V8 biturbo de 6,6 litres d’une puissance de 1336 kW/1817 ch et d’un couple de 1617 Nm. Il devrait ainsi être capable de franchir les 100 km/h en 2,6 secondes et les 200 km/h au bout de 4,7 secondes. Il faut compter 8,4 secondes pour atteindre les 300 km/h et 15,5 secondes avant que le compteur numérique du bolide d’1,4 tonne n’affiche 400 km/h. Hennessey précise qu’il est également possible de dépasser une vitesse de 500 km/h, même si cela reste à prouver dans la pratique.

1. SSC Tuatara – 509 km/h