Les Cinquante de retour dès le 4 septembre 2023 sur W9

Prenez une pincée de «Secret Story», ajoutez-y quelques grammes de «Marseillais», d’«Apprentis aventuriers», de «Koh-Lanta» et de «Villa des cœurs brisés» et une brassée de «Cosmic Love», de «Love Island et de «Loft Story» et vous obtiendrez la saison 2 des «Cinquante», dont la première saison avait été remportée par Julien Bert.