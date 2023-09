Jade Leboeuf a reçu des conseils de papa avant les Cinquante

«Il m’a mise en garde en me disant que certaines choses que je pouvais dire allaient être détournées. Il m’a conseillé de faire attention à moi et m’a fait comprendre qu’il me faisait confiance», a expliqué Jade, 32 ans, auprès de «Télé Loisirs». L’influenceuse a ajouté que son papa, qui a été consultant pour différents médias et qui a pris part à «Koh-Lanta: le choc des héros en 2010», était «protecteur»: «Il veut surtout que sa fille passe une belle aventure (ndlr: dans les «Cinquante»). Il me soutient et me comprend dans tout ce que je fais.» Anecdote rigolote, Jade a révélé que les autres candidats de l’émission, tous issus de la téléréalité, ne savaient absolument pas qui elle était: «C’était très drôle. J’entendais tout le monde se demander qui j’étais et ce que j’avais fait (ndlr: comme téléréalité) avant de venir ici. Quand j’ai dit que je n’avais rien fait et que j’étais novice, beaucoup de gens étaient très étonnés».