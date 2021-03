Deux mois après la sortie de «Soul» sur Disney+ et quelques jours avant la sortie de «Raya et le dernier dragon» sur la même plateforme, le prochain film d’animation des studios Disney/Pixar se dévoile.

Dans la bande-annonce, on voit Luca et son ami Alberto se la couler douce sur la côte italienne. Mais s’ils profitent à fond de leur été, les deux enfants cachent aussi un grand secret: ils se transforment en monstres marins dès qu’ils se retrouvent au contact de l’eau…

PIXAR

Pour ceux et celles qui s’y sont déjà rendus, il vous suffira de quelques secondes de la bande-annonce pour reconnaître les lieux qui ont inspiré «Luca»: Les Cinque Terre, plus précisément le village enchanteur de Vernazza, sur la Riviera ligure en Italie. La ressemblance entre le film d’animation et la réalité est saisissante… jugez par vous-mêmes!

1 / 5 Vernazza, l’un des joyaux de la Ligurie. Pixar/MaG Le bord de mer dans le film… Pixar … et dans la réalité. MaG

Célébration de l’amitié

Qui de mieux qu’un réalisateur du coin pour mettre en scène «Luca»? C’est l’Italien Enrico Casarosa qui est aux manettes de ce long métrage: «Cette histoire me touche de près, non seulement parce qu’elle se déroule sur la Riviera italienne, où j’ai grandi, mais aussi parce que ce film célèbre l’amitié, avait expliqué le Génois en juillet 2020. Les amitiés d’enfance reflètent bien souvent ce que l’on cherche à devenir, et ces liens très forts sont au cœur de l’histoire».

L’acteur Jacob Trembley, 14 ans, («Good Boys», «La petite sirène») prêtera sa voix à Luca dans la version originale. Ci-dessous, la chanson que l’on entend dans la bande-annonce: une joyeuse reprise de «You are my Sunshine» de Johnny Cash, chantée moitié en anglais et moitié en italien.