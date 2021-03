Mozambique : Les civils fuient par milliers les violences djihadistes

Des milliers de personnes tentaient toujours par tous les moyens de fuir le nord-est du Mozambique, en proie depuis mercredi à une attaque djihadiste d’ampleur qui a fait des dizaines de tués parmi les civils.

Palma est tombée aux mains de ces groupes armés vendredi soir, à l’issue de plus de 48 heures de combats.

Le gouvernement mozambicain a confirmé dimanche soir qu’au moins sept personnes ont été tuées dans une embuscade vendredi, en tentant de s’échapper d’un hôtel où elles s’étaient retranchées. Et des «dizaines» d’autres l’ont été lors de l’attaque initiale mercredi contre la petite ville portuaire de Palma, située à seulement une dizaine de kilomètres d’un site gazier piloté par le groupe français Total, un méga projet de vingt milliards de dollars, censé être opérationnel en 2024.

Palma est tombée aux mains de ces groupes armés vendredi soir, à l’issue de plus de 48 heures de combats. «Plus de cent personnes sont portées disparues», a affirmé à l’AFP le chercheur Martin Ewi, de l’Institut des études sécuritaires à Pretoria, évoquant une «situation encore très confuse».

Les djihadistes, qui ont prêté allégeance à l’État islamique, et qui terrorisent depuis plus de trois ans la province majoritairement musulmane du Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie, ont lancé leur attaque surprise mercredi après-midi sur trois fronts simultanés, suscitant la panique pour ses 75’000 habitants. Des témoins ont raconté à l’ONG Human Rights Watch qu’ils ont tiré «tous azimuts sur les gens et les bâtiments», laissant une traînée de corps dans les rues.