Guerre en Ukraine - L’armée russe bombarde Kharkiv et resserre l’étau autour de Kiev

Guerre en Ukraine : L’armée russe bombarde Kharkiv, le conflit s’aggrave

Une seconde tentative d’évacuation de la ville portuaire a échoué dimanche, tandis que les combats et les bombardements continuent dans les environs de la capitale ukrainienne.

L’armée russe poursuivait lundi son offensive tous azimuts en Ukraine, bombardant la deuxième ville du pays Kharkiv et resserrant son étau sur la capitale Kiev, alors qu’une troisième séance de négociations russo-ukrainienne était prévue dans la journée, sans grand espoir de succès.

L’aggravation du conflit et la possibilité d’un embargo sur le pétrole russe provoquaient lundi matin une poussée de fièvre sur les marchés internationaux, avec des hausses vertigineuses du pétrole et de l’or et une lourde chute des bourses en Asie.