Guerre en Ukraine : Les civils pris au piège à Marioupol, l’étau se resserre autour de Kiev

Une seconde tentative d’évacuation de la ville portuaire a échoué dimanche, tandis que les combats et les bombardements continuent dans les environs de la capitale ukrainienne.

La population était prise au piège dimanche dans le port assiégé de Marioupol, dans le sud de l’Ukraine, où une deuxième tentative d’évacuation humanitaire a échoué, et dans la région de Kiev où l’armée russe resserre son étau, forçant les civils à fuir pour rejoindre les plus de 1,5 million de réfugiés déjà hors des frontières.

«Scènes dévastatrices»

Au 11e jour de l’invasion russe de l’Ukraine, alors que les images de destructions rappellent celles d’Alep pendant la guerre en Syrie ou de Grozny lors de celle de Tchétchénie, le Haut Commissaire de l’ONU aux réfugiés Filippo Grandi a estimé qu’il s’agissait de «la crise des réfugiés la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale».

via REUTERS

«Des cadavres partout»

Le président russe Vladimir Poutine a mis l’échec des évacuations sur le compte des «nationalistes ukrainiens», qui selon lui, ont empêché celle programmée samedi de Marioupol et de Volnovakha, une ville proche.

Au final, très peu de personnes ont pu quitter Marioupol. Mais une famille qui a rejoint samedi Dnipro (centre) a raconté, sous couvert d’anonymat, être restée à l’abri dans une cave «sept jours sans chauffage, électricité, internet», manquant d’eau et de nourriture. Sur la route, a-t-elle témoigné, «il y avait des cadavres partout, des Russes et des Ukrainiens».

Elle permettrait la jonction entre les troupes russes en provenance de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les ports clés de Berdiansk et de Kherson, et celles du Donbass. Ces forces consolidées pourraient ensuite remonter vers le centre et le nord de l’Ukraine.