Mille places de classe supplémentaires d’ici 2024 dans des pavillons provisoires. C’est l’objectif du Canton pour pallier la forte augmentation du nombre d’élèves due, selon Anne Emery-Torracinta, conseillère d’Etat chargée du Département de l’instruction publique, à une hausse d’effectifs plus rapide que prévue. Ces perspectives n’enchantent guère les communes et les familles concernées, relate jeudi «Le Courrier» .

Ainsi, à Confignon, dont le cycle d’orientation accueillera une centaine d’élèves en plus dès 2022, un conseiller municipal s’inquiète à l’idée que le provisoire ne devienne définitif. Une résolution a été déposée afin de s’assurer du devenir des pavillons installés. Dans le quartier de Trembley, c’est l’ajout d’une deuxième structure provisoire qui fait grincer des dents. Les parents ont lancé une pétition. Pour Anne Emery-Torracinta, il faudra également régler les oppositions de plus en plus fréquentes à la construction de nouvelles écoles et aux retards qu’elles induisent.