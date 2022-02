Criminalité : Les clés de voiture sans contact, une aubaine pour les voleurs

Un appareil en ventre libre dans le commerce permet d’ouvrir et de partir avec un véhicule en quelques secondes.

Plus besoin de chercher vos clés dans le fond de vos poches ou de votre sac, il suffit de les avoir sur vous et votre voiture se déverrouille et démarre. Cette technologie de clés électroniques sans contact, ou «Keyless-Go-System» en anglais, fait désormais partie du quotidien des automobilistes. Mais elle ne serait pas très sûre, selon un article du «Blick» paru ce samedi. En plus, note le journal alémanique, peu de constructeurs essayent de contrer cette faille.