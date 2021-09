Suisse - Les habitudes de mobilité? Rien à voir avec les mentalités

L’étude a comparé les habitudes des actifs genevois et vaudois à celle des Bernois. Il s’agit d’offrir aux pouvoirs publics des clés pour réaliser un report modal des moyens de transport polluants vers ceux qui roulent plus vert. «Les Bernois ont une image positive de tous les modes de transport, détaille Éloi Bernier. Mais leurs habitudes sont façonnées par l’offre à disposition.» Vu sous cet angle, dans l’optique d’une accessibilité genevoise comparable à celle de Berne, le potentiel de transfert des transports individuels motorisés vers les transports en commun et la mobilité douce se révèle important.

«Nos données sont antérieures à l’inauguration du Léman Express et à la crise sanitaire», relève Éloi Bernier. Mais selon les hypothèses retenues, la circulation motorisée individuelle pourrait baisser jusqu’à 30% et l’utilisation des transports en commun et du vélo grimper chacun de 50%. Afin de favoriser le changement, les experts du LaSUR expliquent qu’il faut proposer des options ciblées pour chaque type d’usagers et travailler sur différents axes.