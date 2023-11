Les clichés anti-juifs sont plus courants à droite et dans l’islam

Première grande conclusion: plus les personnes interrogées se situent à droite de l’échiquier politique, plus elles ont tendance à avoir des pensées antisémites. Ainsi, 40,9% des sondés qui se considèrent «de droite» se sont affirmés «entièrement» ou «plutôt» d’accord avec l’affirmation suivante: «Les juifs exploitent la politique d’extermination des nazis pour leur propre bénéfice.» Au centre et à gauche, ils étaient respectivement 22,4 et 10,9% à rejoindre cet avis. Une tendance qui s’est dégagée sur les trois questions du sondage passées au crible par l’OFS.

Les hommes et les vieux ont plus d’a priori

De manière plus générale, les hommes apparaissent plus critiques que les femmes au sujet des membres de la communauté juive. L’âge joue également un rôle important car, si l’on en croit l’enquête, plus on est vieux, plus on a tendance à avoir des a priori antisémites. «Ces données doivent nous donner l’espoir que l’antisémitisme puisse diminuer sur le long terme», commente Christina Späti.