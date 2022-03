insolite - Les clients adorent se faire insulter dans ce resto

En avril, ouvriront à Manchester et à Sheffield deux restaurants Karen’s Diner dont le concept fait déjà fureur en Australie. Dans ces établissements, le service est désagréable: la clientèle paye pour subir impolitesse, moqueries et insultes.

La devise de la chaîne, qui compte déjà trois établissements à Sydney, à Melbourne et à Brisbane depuis juin 2021, est la suivante: une excellente cuisine et un service épouvantable. Sur la devanture, un panneau annonce la couleur: «Asseyez-vous et fermez-la».