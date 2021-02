Domotique : Les clients décideront du sort du coucou connecté

Amazon prend à témoin ses habitués pour trouver de nouveaux objets utilisables avec son interface vocale Alexa.

Le cybermarchand américain adapte des recettes connues des plateformes de financement participatif. Ses clients sont invités à passer précommande d’une série d’objets connectés à son interface vocale Alexa, sans garantie de leur future création. Comme sur Kickstarter, les produits devront susciter une vague d’engouement durant un mois. Amazon ne veut pas pour autant indiquer de chiffres sur les seuils minimaux à atteindre. La firme se contente d’afficher une barre de progression en pourcentage. Elle assure par contre que ces produits sont faisables dans les délais en cas de soutien populaire. S’il n’y a pas d’intérêt suffisant, les commandes ne seront pas facturées. «C’est un risque faible, une récompense élevée et beaucoup de plaisir, a vanté Amazon sur son blog. Si votre concept préféré ne se construit pas cette fois, ne vous inquiétez pas, il y a d’autres idées amusantes à venir.»

Le choix se limite pour l’instant à trois objets: une balance intelligente, une imprimante à notes autocollantes et une pendule à coucou moderne. Pour quelque 80 fr., cette dernière comprend des haut-parleurs intégrés pour l’actionnement d’une minuterie et d’alarmes via Alexa, le logiciel à commande vocale qu’Amazon tente de placer partout, de la sonnette de porte vidéo aux voitures en passant par ses lunettes Echo Frames. Ces dernières faisaient du reste partie d’un autre programme du géant américain, visant cette fois à obtenir des avis rapides de la part de ses premiers clients avant une commercialisation à grande échelle.