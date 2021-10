procès immobilier (GE) – «Les clients et moi savions qu’on trompait le fisc»

Les promoteurs immobiliers ont encaissé des centaines d’acomptes pour des logements dont la plupart n’ont pas été livrés (image d’illustration). Getty Images/Westend61

Soudain, le promoteur immobilier a craqué. Cet homme au physique de rugbyman, à la gouaille toute genevoise et à l’apparente désinvolture s’est pris le visage dans les mains et a éclaté en sanglots. «À cause de ces trous du c…, a-t-il explosé en désignant les trois administrateurs de l’entreprise générale jugés à ses côtés, je me suis retrouvé avec des clients (ndlr: ceux de Chancy, dont les villas étaient inachevées) sur le dos tous les jours.» Il faisait ici référence à la faillite de ladite société, qu’il assure avoir apprise un beau matin avec stupeur et qui, selon lui, a précipité la chute de sa propre affaire - et, par ricochet, laissé sur la paille des centaines de clients qui lui avaient versé des acomptes pour réserver des appartements qui n’ont finalement jamais existé. «Je ferai tout ce qui est possible pour payer ces pauvres gens», jure-t-il en essuyant ses larmes.

Ce sera l’un des enjeux du procès immobilier qui se tient depuis lundi et jusqu’au 25 octobre devant le Tribunal correctionnel. Les deux promoteurs immobiliers accusés notamment d’escroquerie ont-ils été plombés par la faillite retentissante de l’entreprise générale, envoyée par le fond en 2013 en laissant derrière elle un trou de 22 millions? Ou l’ont-ils au contraire sciemment saignée, tenant à la gorge ses gérants et se rendant ainsi responsables des futurs déboires des centaines de petites gens se rêvant propriétaires, qui se sont vus soutirer sans contrepartie 22,65 millions (dont, affirme le prévenu, 17,2 millions ont été remboursés entre-temps)?

Rassuré par Credit Suisse

Pour le promoteur entendu mercredi, c’est clair, le point de départ de cette débâcle réside dans la gestion fautive de l’entreprise générale, dont jamais, jure-t-il, il n’avait imaginé l’état horrible des finances. «Chaque année, j’avais cinq ou six gars de Credit Suisse, pas un, cinq ou six, qui me disaient: vas-y, tout va bien! J’étais sûr qu’ils avaient des liquidités. Je suis tombé de ma chaise quand j’ai appris leur faillite. S’ils ne s’étaient pas cassé la gueule, on aurait pu finir tous les chantiers et on ne serait pas là aujourd’hui.»

La matinée a été occupée à décortiquer les rapports entre la société immobilière des deux promoteurs et l’entreprise générale. Le Tribunal correctionnel s’est ensuite penché, durant l’après-midi, sur les acomptes au noir encaissés par les promoteurs pour accorder des rabais, notamment à Chancy. «C’était une idée des clients. Eux et moi savions qu’on trompait les impôts. On était tous d’accord et ça générait du cash.» Cela, c’était avant la faillite de l’entreprise générale, à un moment où les logements sortaient encore de terre.

Cash encaissé sans plans ni autorisations de construire

Après, les choses se sont sérieusement gâtées, en particulier à Onex, où 423 acomptes de réservation (dont 18 millions en cash et au noir) ont été encaissés pour un ensemble où seuls 61 logements ont été réalisés. À la présidente du tribunal qui lui demande pourquoi avoir signé des conventions à la pelle sans autorisations de construire ni plans, le promoteur explique que oui, «c’était prématuré, mais les gens voulaient vraiment habiter ce quartier». Il aurait donc reçu plusieurs dizaines de coups de fil à peine le projet connu, le poussant à récolter les fameuses avances.

«Je me suis trompé sur les délais de livraison»

Qu’en a-t-il fait? «C’est de l’argent qui va, qui vient, qu’on utilise, pour travailler, pour investir.» S’il a conclu tant de réservations (certains logements ont été promis à six clients différents), c’est qu’il était «convaincu» qu’à l’arrivée, vu le nombre de terrains qu’il détenait, il pourrait attribuer un bien à tous. Dans son esprit, les conventions portaient sur un quartier, pas sur un appartement précis. «Là où je me suis trompé, c’est sur le délai de livraison. Je pensais trois ou quatre ans, il y en a eu pour huit ans.» En 2013, l’entreprise générale a coulé, les articles de presse se sont multipliés et les demandes d’annulation ont plu. Plusieurs clients ont été remboursés, mais, plaide-t-il, «en 2014, nous sommes allés en prison et ça a été fini, car tout a été séquestré par le Ministère public». À ce jour, 188 plaignants attendent encore de récupérer leur argent.