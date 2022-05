Vol à l’étalage : Des clients Migros ne peuvent plus sortir sans ticket de caisse

Le détaillant a installé des barrières où il faut présenter son ticket dans 5% des magasins de la coopérative à Zurich. Trop de vols ont en effet été commis aux caisses en libre-service.

Dans les pointes de vente Migros à Zurich, les clients qui règlent leurs achats aux bornes de self-checkout sont de plus en plus obligés de présenter leur ticket de caisse pour sortir du magasin. Ils doivent en effet scanner le code QR du billet pour ouvrir une porte barrière et quitter l’enseigne.