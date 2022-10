Inflation : «Les clients sont moins détendus au niveau du porte-monnaie»

En Angleterre, l’inflation était toutefois de 8,6% en septembre, bien supérieure à celle de la Suisse (lire encadré). Mais la population suisse a également changé son comportement d’achat, a constaté «20 Minuten». Au lieu d’acheter des produits haut de gamme et de la viande bio, ils se tournent de plus en plus vers des articles moins chers et des promotions, selon le porte-parole de Migros Marcel Schlatter: «Nous sentons que les clients sont moins détendus au niveau du porte-monnaie».