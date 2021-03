Basketball : Les Clippers chutent, les Bucks s’en sortent miraculeusement

En NBA, le club de Los Angeles a craqué dans le money-time à Washington alors que Jrue Holiday a offert la victoire à Milwaukee à deux secondes du buzzer.

Boston, Denver, Washington, Milwaukee et New York ont fini sur une bonne note la première partie de saison NBA, jeudi, à la veille du All-Star break consistant en une coupure de cinq jours qui fera du bien notamment aux Clippers et aux Raptors.