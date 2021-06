Basketball - Les Clippers ont montré les muscles

Les Los Angeles Clippers ont réduit l’écart (1-2) dans la finale de la conférence Ouest jeudi en dominant les Phoenix Suns (106-92), grâce à une seconde mi-temps brillante, portée par une adresse retrouvée à trois points et une défense de tous les instants.

Le retour du meneur des Suns, Chris Paul, après avoir raté les deux premiers matches de la série dans l’Arizona pour cause de protocole sanitaire, n’a finalement pas donné à Phoenix l’élan suffisant. La star, rouillée, a réussi 15 points mais à 5/19 au tir. Son coéquipier Devin Booker a fait pire (15 unités à 5/21).

Avec Carlisle, aujourd’hui âgé de 61 ans, à leur tête, les Pacers avaient remporté 61 matches, un record pour la franchise, lors de la saison 2003-2004, terminée en finale de la conférence est. Ses quatre saisons à Indianapolis (2003 à 2007) s’étaient conclues sur un bilan de 181 victoires et 147 défaites.

Après une première mi-temps terne en attaque pour les deux formations, les Clippers ont appuyé sur l’accélérateur en début de troisième quart-temps, imposant leur agressivité offensive et leur circulation de balle. Et en défense, Pat Beverley (différentiel de +24) s’est montré intraitable.

En délicatesse avec son shoot (9 sur 26 aux tirs), Paul George a cherché à contribuer par tous les moyens au rendement des Californiens, compilant 27 points, mais aussi 15 rebonds et 8 passes décisives. À ses côtés, Reggie Jackson a été excellent (23 points) et Ivica Zubac monstrueux (15 points et 16 rebonds).