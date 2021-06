Basketball : Les Clippers se donnent le droit d’y croire

L’équipe de Los Angeles est revenue à 2-3 dans la série en battant les Phoenix Suns lundi soir. Paul George a été décisif.

Les Los Angeles Clippers ont repoussé le spectre de l’élimination lundi en finale de Conférence Ouest en s’imposant 116-102 lors du match No 5 face aux Phoenix Suns, bénéficiant d’un Paul George des grands soirs (41 points, 13 rebonds et 6 passes).

L’ailier Paul George a quant à lui vanté le côté «bagarreur» et collectif de son équipe: «On donne tout et on le fait ensemble. C’est ça le plus important, on le fait ensemble.»