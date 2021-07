Coronavirus - Les clubbers sans test ni vaccin se sont chauffés ce week-end

Sept cents personnes agglutinées sans distance et sans masque devant le centre de test sans rendez-vous d’Hemostaz: c’était sportif à la place de l’Europe vendredi soir. «À 1h du matin, on nous a fermé la porte au nez en nous accusant d’être impatients, ce qu’on peut comprendre si ça fait trois heures qu’on attend un test», raconte un internaute.

Pas mieux samedi: «J’ai fait un test en pharmacie, mais je n’ai pas reçu de code QR. Je suis donc allé une heure avant l’ouverture, on m’a dit qu’il y en avait pour deux heures, finalement j’ai attendu 4h30 avant d’être pris, et à ce moment-là des gens ont forcé l’entrée donc ils ont tout fermé», rapporte Marco, un lecteur venu d’Yverdon-les-Bains (VD)… pour rien.

«Aller en boîte se prépare comme partir en vacances»

«On a déjà doublé les effectifs, mais c’est ingérable passé une certaine heure, alors que les gens ont bu et deviennent violents… On se laisse encore une expérience, sinon on fermera», regrette David Ferreira, coordinateur d’Hemostaz. Et d’ajouter sans ironie qu’actuellement, aller en boîte se prépare autant que prendre des vacances.