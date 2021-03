Les 36 clubs de 1re et de 2e Bundesliga devront probablement observer une période de quarantaine obligatoire du 14 au 26 avril prochains, sous forme d’un camp d’entraînement retranché. C’est ce qu’a révélé le magazine spécialisé Kicker ce mardi, sur la base d’un document officiel de la Ligue allemande de football (DFL) qui a été envoyé aux clubs concernés.

Il faut savoir qu’une semaine anglaise est au programme en Allemagne durant la période en question. La 29e journée de championnat est agendée les samedi 17 et dimanche 18 avril, la 30e journée le mercredi 21 avril, et la 31 journée le week-end des 24 et 25 avril.