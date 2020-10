Football : Les clubs anglais abandonnent la réforme «Big Picture»

Le projet «Big Picture», qui prévoyait une refonte en profondeur du football professionnel en Angleterre, ne sera «pas soutenu ni mis en oeuvre» par la Premier League, ont décidé «à l’unanimité» les 20 clubs la composant.

Liverpool, notamment avait manœuvré en coulisses pour élaborer cette réforme, au grand dam des autres clubs. KEYSTONE

Les grandes lignes de cette réforme, initiée par les propriétaires de Liverpool et de Manchester United, et qui prévoyait notamment une réduction à 18 du nombre de clubs dans l’élite et une nouvelle répartition des droits télé, avaient été dévoilées dans la presse dimanche, soulevant une vive opposition de l’organisateur du championnat et de clubs outrés de ne pas avoir été consultés.

Le gouvernement britannique s’y était aussi opposé, le Premier ministre Boris Johnson dénonçant des «manoeuvres en coulisses qui sapent la confiance dans la gouvernance du football».

Travailler de manière transparente

La Premier League précise dans son communiqué qu’elle va maintenant «travailler ensemble en tant que collectif de 20 équipes à un plan stratégique pour les futures structures et financement du football anglais», en «consultant toutes les parties» et dans «un processus ouvert et transparent».

La structure des compétitions, le calendrier, la gouvernance et la solidité financière des clubs seront concernés, et les supporters ainsi que la Ligue anglaise de football (EFL) seront parties prenantes.

Une majorité des clubs de l’EFL avait apporté son soutien au projet «Big Picture», selon son président Rick Parry qui a dirigé par le passé Liverpool et la Premier League.

Des prêts pour les petits clubs

Il prévoyait en effet le versement immédiat de 250 millions de livres (275 M EUR) aux 72 clubs allant de la Championship (D2) à la League Two (D4), un ballon d’oxygène impossible à refuser pour des clubs au bord de la rupture financièrement avec la crise économique liée au Covid.

La Premier League a d’ailleurs aussi décidé mercredi qu’elle allait débloquer 50 millions de livres (55 M EUR) pour les clubs de League One et Two sous forme de subventions et de prêts à taux zéro pour «s’assurer qu’aucun club ne fasse faillite».

La PL avait déjà débloqué une première aide d’urgence de 27,2 M GBP (30 M EUR) cette saison, à laquelle viennent d’ajouter ces 50 millions.