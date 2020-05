«Les clubs anglais sont effrayés à mort»

Rédiger un nouveau commentaire

J’ai une idée pour sauver le foot mondial et tous ces clubs ! Salaire maximal mensuel : 20’000 euros ! C’est déjà pas mal pour faire joujou avec un ballon, non ?

Jamesdom 04.05.2020 à 11:09

Le problème c'est les milliardaires propriétaire de ces clubs et la guerre des droits télé. Mais qu'ils en perdent leur porte-monnaie leur ferai le plus grand bien car il n'y a que spéculation tricherie mensonge magouilllle donc la FIFA l' UEFA sont les parrains de cette grande mafia que personnes est en mesure de contrôler et que tous le monde autorise. Platini Blatter Tapie ....etc .....la prison c'est aussi pour les riches