Football : Les clubs anglais vont boycotter les réseaux sociaux pendant 3 jours

Pour protester contre le racisme, les équipes anglaises fermeront leurs comptes Facebook, Twitter et Instagram en fin de semaine prochaine.

Ce boycott, qui concernera la Fédération anglaise, les clubs de la Premier League, de la deuxième division et de la Super Ligue féminine, débutera vendredi 30 avril à 16h et prendra fin le mardi 3 mai à 00h59.

«Cette action a été programmée pour se dérouler sur l'ensemble du programme de rencontres du football professionnel masculin et féminin» et elle verra l'ensemble des instances représentatives du football anglais «fermer leurs comptes Facebook, Twitter et Instagram.» Elle intervient «en réponse aux abus discriminatoires continus et soutenus reçus en ligne par les joueurs et de nombreuses autres personnes liées au football», indiquent les responsables du foot anglais dans un communiqué conjoint.