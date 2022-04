Football: Les clubs de SFL obtiennent leur licence, pas ceux de Promotion League

La Commission des licences de la Swiss Football League (SFL) a annoncé lundi matin avoir accordé l’autorisation de jouer pour la saison à venir (2022-2023) aux 20 clubs actuellement engagés en Super League ainsi qu’en Challenge League. Ces derniers ont donc tous répondu aux divers critères juridiques, infrastructurels, sportifs, administratifs, financiers et de sécurité imposés par la Ligue.

Le Servette FC, le FC Sion et le Lausanne-Sport ont tous décroché la licence I nécessaire pour participer aux compétitions de l'UEFA et au championnat de Super League. Neuchâtel Xamax a, lui, obtenu la licence II demandée aux candidats à la promotion dans l’élite. Quant au Stade-Lausanne-Ouchy et à Yverdon Sport, ils ont reçu l’autorisation de participer au prochain exercice de Challenge League à la faveur de la licence III.