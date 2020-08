Coronavirus : Les clubs font marche arrière à Zurich sur le port du masque

La commission des bars et des clubs de la ville a décidé de retirer sa recommandation visant à rendre le masque obligatoire dans les établissements, qui restent limités à 100 personnes.

Porter un masque d’hygiène dans un club à Zurich n’est plus d’actualité. La commission des bars et des clubs de la ville (BCK) revient sur sa recommandation formulée mercredi à l’adresse des établissements. Son but était de rendre possible la présence de plus de 100 personnes en boîte de nuit. Le canton a toutefois refusé cette proposition.