Football - Les clubs français joueront avec les couleurs du mouvement LGBT

Football : Les clubs français avec les couleurs du mouvement LGBT

Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été invités à floquer ce week-end leurs maillots avec des numéros aux couleurs de l’arc-en-ciel, a annoncé la Ligue (LFP) ce mercredi.

Le protocole précédant les matches de la 38e journée de L2 samedi (20h) et de la 37e journée de L1 dimanche (21h) sera également modifié pour diffuser des messages de sensibilisation. Juste avant le coup d’envoi, joueurs et arbitres se réuniront autour d’une affiche «Homos ou Hétéros, on porte tous le même maillot», précise la LFP. Les arbitres porteront un brassard arc-en-ciel, également proposé aux entraîneurs et aux journalistes TV.