Assemblée de la SFL

Les clubs sont entrés en conclave, sous tension

L’assemblée générale extraordinaire de la SFL vient de commencer au Stade de Suisse. Elle promet d’être houleuse.

Dans un monde idéal, tout passerait comme une lettre à la poste. La Swiss Football League déroulerait son ordre du jour et l’assemblée de ce vendredi n’aurait rien d’extraordinaire: les vingt clubs voteraient tous d’une même voix pour la reprise du championnat, quitte à jouer les prolongations à huis clos ou presque jusqu’au mois d’août. Dame: c’est du foot, ça se décide sur le terrain, et pas dans les bureaux, sur un tapis, fût-il vert.

La ligue, c’est un secret de Polichinelle, pousse pour la reprise du championnat. Il a été arrêté en raison du Covid-19 au soir du 23 février, il reste encore 13 journées, qui peuvent être disputées entre le 20 juin et le 19 août. L’avantage, c’est de déterminer les classements via la compétition, en définissant qui est champion, qui est européen, qui est barragiste, qui est relégué. La sanction du terrain est toujours la meilleure.

De plus, et c’est bien l’une des raisons qui incite la SFL à finir la saison, il y a un intérêt financier pour la ligue, qui fournirait alors au diffuseur TV (Teleclub), le «produit» pour lequel elle a déjà été payée. De quoi balayer le risque de voir Teleclub revoir drastiquement à la baisse les droits TV pour la saison prochaine, comme la chaîne pourrait le faire si elle a été amputée cette saison de 13 journées de championnat. En ces temps où la SFL est dans les chiffres rouges, jouer, c’est respirer un peu mieux.

Mais ce serait trop simple. Dans sa volonté de faire le forcing pour reprendre, la SFL a soulevé bien des oppositions. Elles concernent la forme plus que le fond. Déjà, la formule. Lausanne a proposé un changement, pour passer à 12 équipes en Super League (pas de relégation cette saison donc) et 8 en Challenge League. Comme le nombre de 20 équipes en SFL reste inchangé, on croyait que la majorité simple suffisait. Pas pour la ligue, qui a imposé, arguant d’un point de règlement, qu’il faudrait la majorité des deux tiers (14 voix et pas seulement onze, cela change tout). La ligue se fend d’un avis de droit. Le LS, furieux, aussi. Cela promet.