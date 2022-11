Football: Les clubs suisses retournent leur veste et rejettent les play-off

Football : Assemblée de la SFL: il n’y aura pas de play-off

Les délégués des clubs de Super League et de Challenge League ont changé d’avis et préféré la formule écossaise.

Dès la saison 2023-2024, les douze clubs de Super League disputeront donc trois tours complets (33 matches) puis cinq rencontres supplémentaires entre les meilleurs pour les six équipes classées entre le 1er et le 6e rang et entre les six moins bien classés pour ceux qui figureront entre la 7e et la 12e place après 33 matches.