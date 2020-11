Le Conseil fédéral à la rescousse du sport professionnel. Ce mercredi, la ministre de la Défense, de la protection de la population et des sports, Viola Amherd a annoncé les conditions d’accès aux 350 millions débloqués pour soutenir le sport professionnel et semi-professionnel en Suisse.

Les pertes potentielles en lien avec les abonnements et les partenaires risquent de faire mal à des finances déjà en difficulté, tandis que l’incertitude planant sur la fin de la saison empêche toute projection à court et moyen terme. Autour de ce flou, les clubs s’accrochent à la porte ouverte par Viola Amherd, qui pour la première fois a évoqué un soutien à fonds perdu pour les clubs helvétiques. Le Département fédéral des sports présentera une note de discussion sur le sujet en décembre.

Raphael Berger – Directeur du HC Fribourg-Gottéron

»Mais les conditions ont changé et nous devons évoluer à huis clos, et donc sans revenu, sans savoir combien de temps. De cela dépendront les montants qui seront nécessaires à notre survie. Les prêts tels qu’ils sont prévus actuellement ne suffiront pas pour nous. C’est un signal positif que les aides à fonds perdus soient étudiées. Jusqu’à maintenant, c’était un sujet tabou.»

Vincent Steinmann – Directeur commercial et marketing au Lausanne-Sport

Laurent Strawson - Président du Genève-Servette HC

»Maintenant, l’enjeu pour nous est de connaître les conditions (ndlr: pour la suite de la saison) de manière plus précise. Nous sommes en train de faire et refaire les pires scénarios possibles, pour avoir une idée de comment boucler la saison. Si les matches à huis clos sont maintenus jusqu’à la fin de la saison, quels en seront ses conséquences en termes d’abonnements et en termes de partenaires? Nous pourrions être amenés à devoir rembourser des abonnements ou des prestations et ainsi se retrouver dans une position très compliquée au niveau de la trésorerie.