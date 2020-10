«Je ne sais pas si le HC Sierre survivra»

« C’est un choc. Là, à chaud, je ne sais pas si le club survivra à cette nouvelle. Notre Société Anonyme n’est vieille que de trois ans et demi, notre capital - actions ne s’élève qu’à 350 000 francs. On risque donc le surendettement. Et qui dit surendettement, dit faillite. Il est clair que la situation sanitaire est sérieuse et qu’il est normal que les autorités agissent. Mais aujourd’hui, sans une aide de ces mêmes autorités, on risque la peine capitale. »

« Dans un premier temps, nous allons peut-être demander à la Ligue s’il est possible d’aménager le calendrier et de disputer toutes nos rencontres des six prochaines semaines à l’extérieur. Ainsi, sur l’entier du championnat, on pourrait quand même bénéficier des rentrées prévues au x guichet s . Mais, à ce stade, nous avons un championnat inéquitable et c e se rait peut-être plus juste que toutes les équipes cessent leurs activités pendant quatre ou six semaines . En tant que président, j’ai aussi une responsabilité sociale. Et c’est dur, très dur, d’apprendre que tous nos juniors sont désormais privés de leur passion. »