Football – Les coéquipiers de Mbappé le veulent jusqu’en 2050

C’est entouré d’une partie de ses coéquipiers que Kylian Mbappé a fêté ses 23 ans lundi soir. Ils avaient choisi un célèbre restaurant italien de la capitale, dont le patron n’est autre qu’un certain Marco Verratti, pour décompresser suite à leur victoire de la veille en Coupe de France face à Feignies-Aulnoye (0-3). Lors de ce 32e de finale, l’attaquant parisien a inscrit un doublé, ses 42e et 43e buts de l’année, ce qui constitue pour lui un nouveau record personnel.

Mais qu’est-ce donc que ce maillot?

Parmi ses nombreux cadeaux, Mbappé a reçu un maillot portant la date de 2050. Il peut être interprété de différentes manières. Est-ce que ses coéquipiers ont voulu lui signifier qu’il devait prolonger son contrat jusqu’en 2050? Ou est-ce qu’ils lui signifient qu’ils sont au courant qu’il va quitter la maison parisienne pour une maison plus espagnole et plus blanche? Le cliché a été publié par Juan Bernat, le latéral gauche espagnol du PSG est peut-être un clin d’oeil.