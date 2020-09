Deux jeunes, comparaissant pour des actes violents commis sous l’effet de l’alcool, ont écopé de 4 ans et demi pour l’un et 9 mois ferme pour l’autre.

Gueule de bois et prison ferme pour les deux hommes de 22 ans, jugés depuis mardi pour des violences lors de soirées alcoolisées. Pour les faits du 16 juillet 2016, le Tribunal correctionnel de Genève a condamné jeudi S.N. à une peine de 3 ans avec sursis partiel, dont 9 mois derrière les barreaux, assortie d’un délai d’épreuve de 3 ans. A l’occasion d’un «attroupement» à Rive, il avait asséné un coup de pied de type penalty à la tête d’un jeune homme ivre et sans défense. Ce dernier avait été grièvement blessé.

«Une rare violence»

Pour les juges, S.N. n’a pas envisagé de donner la mort à la victime, mais, au vu de la violence du coup, il a été jugé coupable de tentative de lésions corporelles graves. «Sa faute est lourde, a déclaré le président du tribunal Olivier Lutz, lors du verdict. Il a agi avec une rare violence et son mobile paraît difficilement compréhensible.» Toutefois, «sa collaboration a été bonne et il a formulé des regrets sincères.» Les juges ont tenu compte de son jeune âge au moment des faits, lié à l’effet de groupe et à l’alcool. Par contre, il n’est pas démontré que cette violence ait été exercée pour voler le téléphone de la victime, a statué le tribunal. Il a donc acquitté S.N. du chef de brigandage.

Frappé par surprise

Pour cette même soirée, D.T. a lui été reconnu coupable d’agression pour avoir frappé la victime. «Il s’est mêlé à l’agression avec l’intention d’y participer, en donnant un ou plusieurs coups», a poursuivi le président du tribunal. Par contre, le jeune homme a été acquitté pour le vol de téléphone, au bénéfice du doute. Lors de la nuit du 12 mai 2018, aux Bastions, où il avait frappé le visage d’un homme avec une bouteille par crainte qu’il ne l’agresse, «D.T. n’a pas provoqué la victime, qui cherchait la confrontation avec lui». Mais il a frappé son adversaire par surprise, alors que celui-ci se tenait éloigné de lui, a retenu le tribunal. Son taux d’alcool n’ayant pu être mesuré ce soir-là (il s’est rendu à la police quelques semaines après), sa responsabilité est considérée comme pleine et entière. La tentative de lésions corporelles graves a été retenue. Tout comme pour les faits commis le 19 mars 2020, dans le préau de l’école des Pâquis.

«Montrer qu’il était le plus fort»

Cette nuit-là, D.T. avait blessé sa victime en lui tranchant la gorge avec un bris de verre, à la suite d’une altercation pour de la cocaïne et une bouteille cassée de whisky. Rien ne permet de retenir qu’il avait peur, comme il l’a déclaré, ont établi les juges. Poursuivi pour rixe, un troisième prévenu, qui avait frappé D.T. peu après, a été acquitté par les magistrats: «Il était en droit d’agir, il avait toutes les raisons d’avoir peur.»

Pour le tribunal, la faute de D.T. est particulièrement grave: il a agi pour montrer qu’il était le plus fort, a attaqué par surprise ou agressé encore de manière gratuite. Sa collaboration a été mauvaise: il a minimisé les faits, rejetant la faute sur des tiers ou l’alcool. Si son parcours (ndlr: marqué notamment par une mère violente, des séjours en foyer) explique en partie ses actes, sa situation personnelle ne les justifie en rien. Et sa prise de conscience n’a débuté que depuis son incarcération en mars, ont en outre relevé les juges.

Peine «stratosphérique»

Pour ces faits, ainsi que des infractions à la loi sur la circulation routière et à celle sur les stupéfiants, D.T. a écopé d’une peine de quatre ans et demi de prison ferme, ainsi que de 120 jours-amende à 30 francs avec sursis. Son avocat, Me Bernard Nuzzo, a immédiatement réagi au verdict en annonçant faire appel. «La peine prononcée est stratosphérique, a-t-il déclaré au sortir de la salle d’audience. Les juges n’ont pas tenu compte de la personnalité de mon client ni de sa situation personnelle. Il s’était pourtant amendé et a montré une véritable prise de conscience.»

«Agressé pour rien»

«Les juges ont voulu donner un signal fort en condamnant fermement l’auteur du penalty qui a détruit la vie de mon mandant en quelques secondes», s’est félicitée, pour sa part, Me Saskia Ditisheim. «La violence gratuite chez les jeunes est un phénomène qui ne fait malheureusement que croître», a encore commenté l’avocate. L’audience a permis de porter la voix de son mandant, absent: «L’auteur a entendu les séquelles et la souffrance quotidienne autant physique que morale qu’il endure. Il vit un véritable calvaire. Pourtant, ce dernier a aussi compris qu’il avait été agressé pour rien (il n’a aucun souvenir de son agression), et même si cette explication le laisse sur sa faim, il pourra à présent tourner la page et se reconstruire.»