Covid-19

Les coiffeurs en EMS: les oubliés de la pandémie

Alors que le Conseil fédéral a autorisé les salons de coiffure à ouvrir fin avril, les professionnels de la branche travaillant en EMS ont quant à eux été contraints de rester fermés. Et bien que le gouvernement ait décidé d’octroyer des allocations pour perte de gain Covid-19 jusqu’à la mi-mai, certains coiffeurs qui exercent dans un milieu à risques regrettent d’être mis sur le même pied d’égalité que leurs confrères.

Le 24 avril , le gouvernement annonçait que les coiffeurs pourront rouvrir dès le 27. Une bonne nouvelle sur le papier certes, mais qui fait grincer des dents celles et ceux qui exercent en EMS, sécurité des personnes âgées oblige. C’est le cas de Katia, qui détient son propre salon dans un établissement médico-social. La coiffeuse n’a pu recommencer son activité qu’à partir du mardi 5 mai, soit près de dix jours après ses confrères. «Les coiffeurs indépendants qui travaillent en EMS et qui ont dû ouvrir plus tard reçoivent la même aide que ceux qui ont pu ouvrir avant», explique-t-elle. Cette injustice est d’autant plus difficile à avaler puisque Katia travaille dans un espace plutôt petit: «Mon salon ne s’étend pas sur deux étages ou sur un grand espace, contrairement à mes collègues en ville. Je ne peux donc recevoir qu’un client à la fois.»