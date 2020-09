Les collab de Lego nous replongent en enfance

La marque danoise fait très fort. Pour cet automne, elle annonce trois collaborations ludiques avec des mastodontes de l’ameublement et de l’habillement: Adidas, Ikea et Levi’s.

La basket

Les boîtes de rangement

Le géant du jeu danois et le géant de l’ameublement suédois ont accouché de Bygglek, une série de boîtes de rangement. L’objet est un jouet en soi. En vente dès le 1 er octobre 2020.

L’objet mode

Lego et Levi’s ont conçu une plaque carrée. Elle est cousue sur des habits ou des accessoires (hoodie, jean, sac à dos, etc.). Ainsi on peut s’amuser à créer des motifs à sa guise.