Daillens (VD) – «Les collègues nous appellent les Avengers»

Depuis deux semaines, six collaborateurs volontaires attirent l’attention des 300 employés de l’immense halle de Daillens, où La Poste trie les colis pour toute la Romandie . « Nos collègues nous appellent les Avengers » , raconte Amine, en référence aux super-héros des comics et films Marvel. Le jeune homme porte une « armure » qui n’a pourtant rien de comparable avec celle d’Iron Man. Mais sa dis c rète c arapace synthétique l’aide à soulever les 10 000 kilos de charges cumulées qu’il déplace chaque jour.