Statistiques: Les collisions avec animaux coûtent 50 millions par an aux assurances

Le gibier représente toujours un danger, quelles que soient l’heure et la saison. «Il faut cependant redoubler de vigilance en octobre, en novembre et en décembre. En effet, lorsque les jours raccourcissent, les animaux sauvages croisent plus souvent la route des automobilistes», précise Jérôme Pahud, responsable des assurances de mobilité chez AXA.