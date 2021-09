Lausanne - Les collisions entre le LEB et les voitures feront bientôt partie du passé

Trains et voitures n’auront plus besoin de cohabiter sur l’avenue d’Échallens. t-l.ch

U ne page d’histoire e st sur le point de se tourner . Dès le 25 septembre, le Lausanne-Échallens-Bercher (LEB) cessera définitivement de rouler sur l’avenue d’Échallens, après 150 ans d’exploitation. Autrement dit, fini les sempiternels accidents entre voitures et trains en ville de Lausanne.

En attendant la mise en service du tunnel sous ladite avenue, dans environ 200 jours, des bus de remplacement assureront le transport des voyageurs entre Prilly-Chasseur et la gare de Lausanne. «Nous avons relevé de nombreux défis pour nous préparer à accueillir et transporter plus de 1,8 million de clients sur cette ligne de bus temporaire», explique Olivier Bronner, responsable de l’unité LEB au sein des Transports publics de la région lausannoise (TL). Durant la substitution, les bus parcourront environ 320 ’ 500 km.

Temps de parcours allongé

Les arrêts Prilly-Chasseur, Union-Prilly, Boston, Cécil et Lausanne- G are seront desservis dans les deux sens. Un quai provisoire permettra aux voyageurs de transborder à Prilly-Chasseur depuis les trains directement dans les bus, en direction du centre-ville. Dans l’autre sens, les clients embarqueront dans le train depuis le quai de la gare habituel, après leur descente des bus de remplacement. Les bus LEB circuleront en semaine à une fréquence de 4 minutes en heure de pointe le matin (de 6h à 9h30) et le soir (de 15h à 19h). En heure creuse, la cadence sera de 8 minutes et de 15 minutes dès 21h et les dimanches. Les samedis, les b us circuleront à une fréquence de 8 minutes de 8h à 19h.

Malgré tout, le temps de parcours sera allongé d’une dizaine de minutes sur le tronçon entre Prilly-Chasseur et Lausanne- G are. Afin de ne pas avoir de mauvaises surprises lors de correspondances en gare de Lausanne, il est fortement conseillé d’anticiper son départ. La ligne de bus 54, dont la cadence sera renforcée matin et soir dès le 27 septembre, constitue une alternative pour les personnes souhaitant se connecter au réseau national au départ de Cheseaux-sur-Lausanne en direction de la gare de Renens.