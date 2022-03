Colombie : Les Colombiens ont voté sans incident lors des législatives

Outre le renouvellement des deux chambres du Parlement dimanche, les Colombiens votaient aussi pour désigner les candidats à la présidentielle du 29 mai.

Les Colombiens ont voté dimanche dans le calme et «la transparence» pour renouveler les deux chambres du Parlement et désigner les candidats à la présidentielle du 29 mai, où, sans surprise, le sénateur Gustavo Petro a remporté l’investiture du camp de gauche avec un score écrasant, renforçant sa position de favori au scrutin.

«La Colombie a vécu une journée d’élections dans la transparence et le respect des droits», a commenté dans la soirée le patron de l’autorité électorale colombienne, Alexander Vega, à l’issue d’une journée de vote sans incident majeur dans tout le pays.

Près de 39 millions d’électeurs étaient appelés à renouveler pour quatre ans les 296 membres du Sénat et de la Chambre basse, un parlement sortant contrôlé par une droite au pouvoir à bout de souffle, traditionnel fief des baronnies régionales à l’image considérablement ternie par des affaires de corruption.

«Protéger la liberté»

Ces primaires, parfois qualifiées de premier tour avant l’heure, ont en fait monopolisé l’essentiel des débats. Et comme attendu, le candidat de gauche Gustavo Petro, en tête de tous les sondages ces derniers mois, s’est imposé avec 80,23% des voix à la tête du «Pacte historique», la coalition de gauche, contre l’afro-environnementaliste Francia Marquez (15%), selon des résultats provisoires en début de soirée.

Ex-guérillero reconverti au «progressisme» social-démocrate, Gustavo Petro devrait affronter le 29 mai l’ancien maire de Medellín Federico Gutierrez, qui représentera la coalition de centre-droit («Équipe pour Colombie»), et l’ex-gouverneur du puissant département d’Antoquia Sergio Fajardo pour la coalition de centre-gauche «Centre espérance», d’après les mêmes résultats provisoires.

D’autres candidats sont déjà en course, dont Oscar Zuluaga pour le parti au pouvoir du «Centre démocratique», qui ne décolle pas dans les intentions de vote, l’indépendant Rodolfo Hernandez, et l’ex-otage Franco-colombienne Ingrid Betancourt. Tous trois se sont abstenus de se présenter aux primaires et concourent sous les couleurs de leur propre parti.