Amérique latine : Les Colombiens réclament une nouvelle police

Depuis la fin avril, la Colombie est déchirée par des manifestations qui ont fait 42 morts. La colère de la rue vise le président, mais aussi la police, coupable d’abuser de la force.

Près de 1500 blessés et 40 homicides

L’ennemi vient de l’intérieur

«En Colombie, l’ennemi a toujours été intérieur: l’idée demeure dans l’imaginaire de la police et dans celui de l’armée», explique l’historien Oscar Almario, de l’Université nationale, faisant allusion aux conflits avec les guérillas et les trafiquants de drogue.

Bogota ne veut pas démilitariser la police

Or, après des décennies de stigmatisation de la protestation sociale, associée aux rébellions de gauche, les jeunes, qui n’ont pas connu les années noires du conflit armé, «n’ont plus peur» et n’hésitent pas à filmer la répression à l’aide de leurs smartphones, souligne Luis Felipe Vega, professeur de sciences politiques à l’Université Javeriana. «Ils peuvent ainsi devenir victimes d’un nouveau conflit qui n’est plus rural mais urbain», fait-il valoir.