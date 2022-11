Genève : Les colos rendent les enfants moins égoïstes

Altruisme, solidarité et coopération, sont autant de qualités que les camps de vacances développent chez les enfants, selon une étude de l’Université de Genève (Unige), publiée lundi. Si la famille et l’école aident en principe déjà à apprendre aux plus jeunes à collaborer et à aider leur prochain, les colonies de vacances sont un booster en la matière. L’enquête menée sur un panel de 256 enfants de 6 à 16 ans - dont 145 ont participé à des camps – met en évidence une augmentation du niveau d’altruisme de ces derniers, par rapport à ceux qui n’ont jamais pris part à des séjours de ce type. Chez eux l’altruisme a au contraire tendance à diminuer.