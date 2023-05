Soudan: Les combats continuent avant des discussions

Comme chaque jour depuis le 15 avril, les habitants de Khartoum se sont réveillés dans le vacarme des bombardements. Des témoins rapportent que l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane mène des raids aériens sur le quartier de Ryad. Ce, quelques heures avant le début à Jeddah (Arabie saoudite) de négociations entre ses représentants et ceux des Forces de soutien rapide (FSR) du général rival Mohamed Hamdane Daglo. Des combats ont lieu ailleurs dans la capitale.

Les États-Unis et l’Arabie saoudite ont parlé de «discussions prénégociations», exhortant les belligérants à «s’impliquer activement» pour aboutir à un cessez-le-feu. Les deux camps répètent depuis des jours que leurs émissaires discuteront uniquement «des détails de la trêve» plusieurs fois renouvelée mais jamais respectée.

Grands alliés

L’armée a confirmé envoyer ses négociateurs à Jeddah et vouloir discuter d’un cessez-le-feu. Les FSR, elles, n’ont pas commenté. Mais selon des responsables soudanais, elles y seront représentées par des proches du général Daglo et de son très puissant frère Abderrahim, qui passe pour le financier des FSR via ses mines d’or. Côté armée, seront présents des haut gradés connus pour leur hostilité aux FSR.