Yémen : Les combats font au moins 111 morts en trois jours

Le conflit au Yémen a de nouveau été sanglant à Marib, dans le nord du pays. Plus de 100 combattants parmi les forces loyalistes et les rebelles Houthis ont été tués.

Les combats ont entraîné la mort de 16 membres des forces gouvernementales et de plus de 34 rebelles entre samedi soir et dimanche à l’aube, ont affirmé des sources militaires alliées au pouvoir à l’Agence France Presse (AFP). Ce bilan s’ajoute aux affrontements de jeudi et vendredi qui ont tué 13 combattants loyalistes ainsi que 48 Houthis, ont-elles ajouté. La plupart des rebelles tués ou blessés l’ont été par d’intenses raids aériens de la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite, qui appuie le gouvernement depuis 2015.