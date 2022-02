Guerre en Ukraine – Les combats pour le contrôle de Kiev s'intensifient

Guerre en Ukraine : Les combats pour le contrôle de Kiev font rage

Les Ukrainiens résistent pour le moment à l’offensive russe sur Kiev, mais craignent une attaque de plus grande ampleur pour s’emparer de la capitale.

L’armée ukrainienne et les forces russes s’affrontent à Kiev samedi matin pour le contrôle de la capitale de l’Ukraine, deux jours après le lancement d’une invasion du pays ordonnée par Vladimir Poutine. Des combats ont eu lieu sur l’avenue de la Victoire, une des artères principales de la capitale ukrainienne, quelques heures après un dramatique appel à la mobilisation lancé par le président Volodymyr Zelensky.

Veto russe à l’ONU

Les conséquences de cette offensive lancée jeudi sur ordre du président russe Vladimir Poutine, sont déjà là. quelque 100’000 personnes ont déjà été déplacées et 50’000 ont quitté l’Ukraine, a signalé l’ONU, qui a échoué vendredi à condamner Moscou.

Sous pression pour en faire davantage, les Occidentaux, y compris les États-Unis, ont aussi imposé des sanctions à Vladimir Poutine lui-même et à son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, un fait rare et très symbolique. Une mesure aussitôt qualifiée par la diplomatie russe d’«impuissance absolue» et le signe que les relations avec les Occidentaux sont proches du «point de non-retour».