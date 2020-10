Arménie-Azerbaïdjan : Les combats se poursuivent au Nagorny Karabakh malgré la trêve

Des tirs d’artillerie provenant du sud-ouest de la république autoproclamée du Nagorny Karabakh ont été signalés ce lundi matin depuis la capitale séparatiste de Stepanakert, en violation d’un accord de trêve humanitaire décrété samedi.

Des combats opposaient lundi matin forces séparatistes arméniennes du Nagorny Karabakh et armée azerbaïdjanaise, en violation d’un accord de trêve humanitaire censé être en vigueur depuis samedi et négocié sous l’égide de la Russie.

Le ministre arménien des Affaires étrangères était lui à Moscou lundi pour une rencontre avec le médiateur historique du conflit, le Groupe de Minsk de l’OSCE coprésidé par la Russie, la France et les États-Unis. Son homologue azerbaïdjanais avait participé à une réunion similaire la semaine passée à Genève.

Malgré l’échec de près de trois décennies de médiation, les diplomates veulent convaincre Arméniens et Azerbaïdjanais de revenir aux négociations, et de mettre un terme aux combats en cours, les plus meurtriers dans le conflit du Nagorny Karabakh depuis 1994.