Présidentielles USA : Les commémorations du 11 septembre au centre de la campagne

L’esprit d’unité censé régner lors des cérémonies dédiées aux attentats du 11 septembre a été quelque peu faussé par la rivalité entre Donald Trump et Joe Biden

Cérémonies rivales à New York, Donald Trump et Joe Biden qui se succèdent sans se voir en Pennsylvanie: la campagne présidentielle est venue vendredi troubler l’esprit d’unité censé imprégner les commémorations des attentats du 11 septembre 2001.

Pour ce 19e anniversaire des attentats les plus sanglants de l’histoire, le candidat démocrate Joe Biden, qui a récemment accéléré le tempo de sa campagne après avoir passé des semaines cloîtré dans sa maison du Delaware, s’est rendu sur le site de «Ground Zero» à New York, pour l’hommage annuel aux près de 3000 victimes des attaques du World Trade Center.

Accompagné du gouverneur démocrate de New York Andrew Cuomo et d’autres élus démocrates new-yorkais, il y a retrouvé brièvement le vice-président américain Mike Pence. Les deux hommes, masqués, se sont brièvement salués d’un coup de coude, pandémie oblige, avant d’assister à la cérémonie à plusieurs mètres l’un de l’autre.

Pas de discours

Ils ne devaient prononcer aucun discours: les interventions, enregistrées à l’avance cette année pour cause de coronavirus, sont traditionnellement réservées aux proches des victimes.

«Je ne vais parler de rien que du 11 septembre, nous avons retiré toutes nos publicités», a déclaré l’ex-vice-président de Barack Obama avant son arrivée à New York. «C’est une journée solennelle, et on va faire en sorte qu’elle le reste».